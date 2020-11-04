مصر: وفاة مُسنة سودانية سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر

كل الوطن – وكالات: لقيت سيدة مصرعها، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطها من علو بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بمنطقة مساكن عثمان.

ودفع العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بقوة أمنية تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش حدائق أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران وكيل الفرقة.

معاينة الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى رشوان أشارت إلى أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 70 سنة، وتحمل الجنسية السودانية، سقطت من الطابق الرابع.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عادل أبو سريع، مدير فرقة جنوب أكتوبر، إلى النيابة العامة للتحقيق.