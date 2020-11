بيل وهيلاري كلينتون يعلنان أنهما صوتا لبايدن وهاريس

كل الوطن – وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أنه وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون صوتا لصالح المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، ونائبته كمالا هاريس.

وكتب كلينتون، في حسابه عبر موقع “تويتر”: “لقد أدليت أنا وهيلاري بفخر بأصواتنا لجو بايدن وكمالا هاريس. سيعملون بلا كلل لمعالجة انقساماتنا وبناء مستقبل أفضل لنا جميعا. إذا لم تكن قد قمت ذلك بالفعل، فقم بالتصويت اليوم”.

Hillary and I just proudly cast our ballots for Joe Biden and Kamala Harris. They will work tirelessly to heal our divisions and build a better future for all of us. If you haven’t done so already, vote today! pic.twitter.com/49fSwmlbst