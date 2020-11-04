مصر… إيقاف أستاذ جامعي بسبب فيديو أساء فيه للرسول صلى الله عليه وسلم.. شاهد

كل الوطن – وكالات: أوقف وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار، أستاذا جامعيا أساء للنبي محمد وأحاله للتحقيق العاجل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، وجه بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل مع عضو هيئة التدريس المشكو، مع إيقافه عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق على أن تعرض نتيجة التحقيق على الوزير خلال 48 ساعة.

وأضاف أن الأمر صدر في ضوء متابعة الوزارة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بشأن ما صدر من أحد السادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وظهر محمد مهدلي، الأستاذ في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، في فيديو عبر خاصية البث المباشر على صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”، مدليا برأيه حول أزمة الرسوم المسيئة، على نحو استفز الطلاب الذين تقدموا بشكوى ضده.

وخلال الفيديو الذي بثه الأستاذ الجامعي، قال إن “فرنسا تتمتع بحرية التعبير، فهي أتاحت الفرصة لمن يعيش على أرضها، طالما في ظل احترام معتقدات الآخر، وما حدث أن تلاميذ طلب منهم الحديث عن التاريخ كموضوع تعبير، وأن مدرسة الرسم كانت تساعدهم على التخيل كي يقوموا بالرسم، وما حدث هو أمر طبيعي”.

وأضاف أن “رسول الإسلام تزوج بـ9 نساء في مجتمع لديه الارتباط مرة واحدة فقط فكيف للأطفال التخيل أن القائد محمد تزوج بالكثير فما هذه الشراسة وما هي الصورة التي تمكنت من الجمع، ولا علاقة لي بأنه تزوج 4 على ذمته أو غير ذلك، والقصص التي تحكى هي التي تسبب في النظرة لشأننا كمسلمين، تفجيرات وقتل في لندن وغيره، فنحن غير سالمين في بلادنا كمسلمين تحت أي شعارات، فالدول تدمرت بفضل الإسلام، يعني زيتنا في دقيقنا”.

وأكمل “كفاية بقى، عاوز تقاطع منتجات روح قاطع وقبل ما تعمل ده رجع الباسبور بتاعك في دولة الكفر وسيبها وخلي أهلها يعيشوا وإنت عبء عليهم، أنت يا إما لاجئ أو هارب من مجتمعك الذي لا يقدم لك أي شيء، وماكرون لم يخطئ”.