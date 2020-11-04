بعد ساعات من زواجها.. درة: ارحموني أمي جالها انسداد في الشريان

كل الوطن – متابعات: هاجمت الفنانة درة وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الهجوم عليها بسبب كونها زوجة ثانية والسخرية منها بعد زفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد.

وكتبت درة منشورا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فس بوك”، ثم حذفته بعدها بقليل: “أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد فى الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها”.

وأضافت: “دعوا الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اختموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغو سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي”.

المصدر: هنّ