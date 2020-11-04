تسجيل الدخول
» » وسائل إعلام: ترامب يتخلف عن بايدن بفارق 9 نقاط

وسائل إعلام: ترامب يتخلف عن بايدن بفارق 9 نقاط

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
وسائل إعلام: ترامب يتخلف عن بايدن بفارق 9 نقاط

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يتخلف عن منافسه الديمقراطي في السباق من أجل البت الأبيض جو بايدن بفارق تسع نقاط.

وتظهر الإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية كبرى، منها شبكتا “إن بي سي” و”سي إن إن” وصحيفة “واشنطن بوست”، أن بايدن أحرز مزيدا من التقدم وحصد حتى الآن أصوات 224 من أصل أعضاء المجتمع الانتخابي الـ538، فيما لا يزال عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب على مستوى 213 صوتا.

اقرأ أيضا...

في الوقت نفسه، قدرت صحيفة “نيويورك تايمز” عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها بين أعضاء المجمع الانتخابي بـ227، مؤكدة حصول ترامب على 213 صوتا.

ولا يزال الغموض يلف نتائج الانتخابات، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة.

وأعرب كل من ترامب وبايدن على حد سواء عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399643

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.