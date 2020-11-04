ولايات أميركية تعلن أنها لن تصدر نتيجة الانتخابات حتى بضعة أيام

أعلنت ولايات ويسكانسن وميشيغان وبنسيلفينيا تعلن أنها لن تصدر نتيجة الانتخابات حتى بضعة أيام وذلك بحسب مسؤولي الولايات الثلاث المتأرجحة.
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