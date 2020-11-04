كل الوطن – وكالات: أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء الرصد الآلي لمخالفة “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق “بعد سبعة أيام في الرياض والدمام وجدة.‎‎