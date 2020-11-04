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بدء الرصد الآلي لمخالفة “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : منذ 42 ثانية
بدء الرصد الآلي لمخالفة “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق”

كل الوطن – وكالات: أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء الرصد الآلي لمخالفة “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق “بعد سبعة أيام في الرياض والدمام وجدة.‎‎

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399664

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