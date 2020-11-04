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الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا توعّد المدرسين بالانتقام

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا توعّد المدرسين بالانتقام

كل الوطن – وكالات: اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا أطلق خلال الأيام الأخيرة تهديدات ضد مدرسين في مدرسة ببلدية أتيس مونس، بالقرب من باريس.

الشرطة الفرنسية تقتحم كنيسة في نيس بعد مقتل 3 أشخاص في هجوم بسكين
وقالت صحيفة “باريزيان” إن مُدرسة في المدرسة تقدمت بشكوى للشرطة مساء الاثنين الماضي، قالت إنها شاهدت رجلا يجري أمام المدرسة ويصرخ متوعدا “بالثأر لله والنبي محمد”، وكان يردد عبارة: “سوف يدفع المدرسون ثمنا”.

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وتأتي هذه الحادثة بعد مرور أسبوعين على إقدام شاب على ذبح مدرس في ضواحي باريس بعد قيام المدرس بعرض صورة كاريكاتورية للنبي محمد في أثناء الفصل الخاص بحرية التعبير.

كذلك شهدت فرنسا نهاية الأسبوع الماضي هجوما إرهابيا وقع أمام كنيسة في مدينة نيس وخلف 3 قتلى.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399670

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