مصر: ضبط المتّهم الرئيسي باختطاف طالب وطلب فدية من أسرته بكفر الشيخ

كل الوطن – مصراوي: تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم الرئيسي باختطاف طالب وطلب فدية من أسرتها، وإغراقه في مصرف بكفر الشيخ .

تلقى مركز بيلا بلاغاً من ربة منزل 34 سنة مقيمة دائرة المركز، بتغيب نجلها 11 سنة طالب عقب خروجه من مسكنهما لتلقى أحد الدروس الخصوصية، وتلقيها اتصال هاتفي من مجهول، طلب خلاله مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى تحديد مرتكبي الواقعة، سائق توك توك له معلومات جنائية وعم الأول عامل له معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز نبروه بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية أسفرت عن ضبط المتهم الأول والتوك توك الخاص به.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني أضاف المتهم بقيامه بتاريخ الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني باستدراج الطفل المجني عليه بزعم الصيد بمنطقة الهاويس دائرة المركز عقدا العزم على اختطافه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه مقابل تحصلهما على مبلغ الفدية.

وعقب حضوره قاما باقتياده داخل التوك توك المضبوط وتوجها به إلى منطقة نائية وخشية افتضاح أمرهما قررا التخلص من الطفل فتوجها به إلى قرية في دائرة مركز طلخا بالدقهلية وقاما بإيثاق قدميه وإلقائه بإحدى المجاري المائية بذات القرية حتى تأكدا من غرقه.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.