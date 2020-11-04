شاهد.. تدوينة متهورة على “إنستغرام” تورط بطل الملاكمة “الشرير” أمام المحاكم

كل الوطن – وكالات: تورط بطل الملاكمة العالمي السابق في الوزن الخفيف، أدريان برونر، البالغ31 عاما، بعد نشره شريط فيديو تباهى فيه بإنفاق مبلغ مالي ضخم، عبر حسابه في إنستغرام.

ووصل شريط الفيديو للمحكمة التي تنظر في قضية تعويض مالي لسيدة اعتدى عليها الملاكم في عام 2018، وكان برونر قد رفض تنفيذ حكم قضائي بدفع مبلغ 830 ألف دولار كتعويض لتلك السيدة.

وقررت المحكمة سجن الملاكم الأمريكي بعد إدانته بازدراء الحكم القضائي الصادر عام 2018 ، رغم تقديمه في جلسة المحاكمة وثائق تثبت أنه مفلس وأن في جيبه 13 دولارا فقط، وادعائه بأن المال الذي ظهر في الفيديو من “أصدقاء أثرياء”.

وتم اتهام الملاكم الذي أطلق عليه أسطورة الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر ذات مرة لقب ” القريب من المليارات” مرتين بالاعتداء الجنسي في عام 2019،

واقتضى أول هذه الاتهامات القبض عليه في أتلانتا في فبراير من العام الماضي بدعوى التحرش بإمرأة في مركز تسوق.

وبعد أربعة أشهر تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى، وهذه المرة في كليفلاند بعد أن ألقى نفسه على إمرأة في ملهى ليلي وأرغمها على تقبيله.

واتهم بالسرقة في عام 2016 في مقاطعة هاميلتون، وأوهايو، واتهم بسرقة أحد المارة في صالة البولينغ.