“عمر المحتار”.. هاني رمزي يثير غضباً واسعاً بسبب فيلمه الجديد.. والجمهور: “هي الهيافة وصلت لكده؟”

كل الوطن – وكالات: أثار الفنان هاني رمزي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن عن فيلمه الجديد “عمر المحتار”.

وتعرض الفنان هاني رمزي لانتقادات حادة من جانب الجمهور، الذي شن هجوماً كبيراً على الفنان بسبب عنوان العمل.

وأعرب عدد كبير من المتابعين عن غضبهم من عنوان الفيلم، لأنه يشبه اسم الفيلم الذي يجسد حياة الراحل الشهيد المجاهد “عمر المختار”، الذي قدم الكثير من التضحيات في ليبيا أثناء احتلال إيطاليا لبلاده.

وقال أحد المتابعين: “هاني رمزي بيقول لأنه بيستعد لتصوير فيلم أسمه عمر المحتار، أتمنى تغير الاسم، وأتمنى نبطل استسهال واسترخاص”.

وكتب آخر: “أري في هذا العمل إساءة لرمز عربي وأتمنى أن يدرك الفنان هاني رمزي ذلك قبل الوقوع في الخطاء”.

وكتب مغرد آخر: “هاني رمزي هيعمل فيلم أسمه عمر المحتار أيوه عمر المحتار مش المختار، هي الهيافه وصلت لكدا؟”.

من جانبه، قدم الفنان هاني رمزي اعتذارًا بعد الانتقادات التي وجهت له، بعد إعلان اسم فيلمه الجديد.

وكتب هاني رمزي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قال فيها: “أعتذر لكل اللي فهم إننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار، الفيلم ليس له علاقة به، ونحن صناع الفيلم شغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة لأحد، ولذلك سنقوم بتغيير اسم الفيلم وآسف لما حدث وأرجو قبول اعتذاري”.

وأفادت وسائل إعلامية بأن فيلم هاني رمزي الجديد ينتمي إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، وهو من تأليف سامح سر الختم وشادى محسن، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن هذا العمل يعد عودة هاني رمزي للسينما، بعد غياب أكثر من عامين ونصف، منذ قدم آخر أعماله الفيلم الكوميدي “قسطي بيوجعني” مع الفنانة مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع وآخرين ومن إخراج إيهاب لمعي.