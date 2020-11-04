الإعلان عن عدم توافق مصر والسودان وإثيوبيا حول منهجية استكمال المفاوضات حول أزمة سد النهضة

كل الوطن – وكالات: أفاد مراسل قناة روسيا اليوم في مصر مساء يوم الأربعاء، بأن القاهرة والخرطوم وأديس أبابا أعلنت عن عدم التوافق حول منهجية استكمال المفاوضات حول أزمة سد النهضة.

وأنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاثة اليوم إجتماعاتها والتي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

وإتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرا لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى، يشمل مجريات الإجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات إجتماعي هيئة مكتب الإتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020 واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت ممثلو القاهرة والخرطوم وأديس أبابا قد اتفقوا على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع الساده وزراء الري من الدول الثلاثة والمقرر عقده غدا 4 نوفمبر 2020.

المصدر: RT