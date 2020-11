نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 تبلغ أعلى مستوى منذ 120 عاما

كل الوطن – وكالات: بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 بين الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، ونائب الرئيس السابق، الديمقراطي جو بايدن، أعلى مستوى منذ 120 عاما.

وأفاد مركز توقعات الانتخابات الأمريكية، الذي لا ينتمي إلى أي من الحزبين ويديره أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا، مايكل ماكدونالد، بأن عملية الاقتراع هذا العام جرت بمشاركة 160 مليون شخص من أصل 239 مليون مواطن يتمتعون بحق التصويت.

I posted PRELIMINARY estimates of the 2020 state and national turnout and voting-eligible population turnout rates



160 million people voted



Turnout rate: 66.9%



Highest turnout rate since 1900: 73.7%https://t.co/k7y6bGRInG