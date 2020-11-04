الموافقة على افتتاح بكالوريوس “الإدارة العامة” بتقنية الخرج

كل الوطن – واس: أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص “الإدارة العامة” بالكلية التقنية بالخرج ، اعتباراً من الفصل الثاني من العام التدريبي الجاري 1441 – 1442هـ. وأوضح عميد الكلية خالد الحربي ، أن افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الادارة العامة ، يأتي ضمن خطة الكلية للتوسع في افتتاح برامج البكالوريوس ذات التخصصات المتوافقة مع احتياجات سوق العمل والمتماشية مع رؤية المملكة 2030, مشيراً إلى أن التقديم على برنامج “الإدارة العامة” سيبدأ بمشيئة الله اعتباراً من يوم الأحد القادم ، ويستمر حتى 2-4-1442هـ ، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد عبر الرابط : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/details/programDetails.xhtml