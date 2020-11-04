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أمير الكويت: سنقف بكل حزم لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
أمير الكويت: سنقف بكل حزم لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن

كل الوطن – وكالات: أكد أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء أن توطيد دعائم الأمن والاستقرار هو “الأساس الذي لاغنى عنه، والأمر الذي لابد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان ولا شك أنه إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها”.

وقال الشيخ نواف، في كلمة خلال زيارته اليوم لوزارة الداخلية، إن “تعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد، وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع أولوياتنا وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين”.

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وأضاف الأمير:”سنقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير أوإهمال”.

ودعا أمير دولة الكويت إلى عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائما القدوة الصالحة.

كما أشاد بما قام به أبناء المؤسسة الأمنية من دور فعال في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان نجاح جهود مكافحة انتشار وباء كورونا، رغم تعرضهم لمخاطر العدوى.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399711

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