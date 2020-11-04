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مصر: حبس المتهم بذبح مسن بسبب الشذوذ الجنسي في المرج

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-04T22:10:03+03:00
2020-11-04T22:10:35+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
مصر: حبس المتهم بذبح مسن بسبب الشذوذ الجنسي في المرج

كل الوطن – مصراوي: أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل متهم بذبح مسن بسبب الشذوذ الجنسي داخل إحدى الشقق السكنية بالمرج.وكانت مديرية أمن القاهرة تمكنت من تحديد هوية المتهم عّن طريق تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر عثر عليه مذبوحًا ومتحللًا داخل شقته بدائرة قسم شرطة المرج.كانت البداية أثناء ورود بلاغ من أحد الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين العثور على جثة ذكر فى العقد الخامس من العمر مذبوحًا وفى حالة تحلل داخل شقته، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399713

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