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بايدن يقترب من رئاسة الولايات المتحدة بفوزه بولاية ميشيغن (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
بايدن يقترب من رئاسة الولايات المتحدة بفوزه بولاية ميشيغن (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بادين إن حملته لن تعلن فوزه بالانتخابات قبل فرز جميع الأصوات.

وأضاف خلال حديثه مع الصحفيين يوم الأربعاء: “سنفوز بأكبر عدد من الأصوات ويعتريني شعور جيد بشأن ولاية بنسلفانيا”.

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وأعرب بايدن عن ثقته في الفوز قائلا “إنه سيكون انتصارا للديمقراطية ولأمريكا”.

وشدد بايدن على ضرورة تخفيف التوتر بعد الانتخابات، مؤكدا أن الحملة كانت طويلة وصعبة.

وتدخل بنسلفانيا، إلى جانب فلوريدا وأوهايو وجورجيا وكارولاينا الشمالية وميشيغان، في قائمة الولايات المتأرجحة التي تعتبر نتائج التصويت فيها من أهم عوامل الفوز في الانتخابات.

وسبق أن رجحت استطلاعات رأي متعددة فوز بايدن في التصويت في بنسلفانيا، لكن المرشح الجمهوري والرئيس الحالي، دونالد ترامب، أعلن تحقيقه “انتصارا كبيرا” فيها.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399736

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