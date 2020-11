شقيقتان توأم انفصلتا بسبب خرافة واجتمعتا بعد ربع قرن بفضل تيك توك

كل الوطن – – وكالات: انفصلت شقيقتان توأم ولم تتجاوزا من العمر الشهرين، بسبب خرافة محلية، وتمكنتا من الاجتماع مجددا بعد 24 عاما بفضل مقطع فيديو، نشر على شبكة “تيك توك” الاجتماعية.

وقالت إحدى الشقيقتين التوأم وتدعى ترينا وهي ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها الآلاف: “في البداية لم أصدق، واعتقدت أنها عملية احتيال، شخص يشبهني لا أكثر”.

Long-lost twins Indonesian twins reunited by TikTok after two decades https://t.co/rhrYsYMsWB