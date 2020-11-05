مشهد لخيانة زوجية في انتقام مدوّ

أظهر مقطع فيديو نشر في بوابة “Reddit” رجلا يكشف خيانة زوجته أمام الناس، في حفل نظمه بذريعة الاحتفال بحملها.

ويبرز في مقطع الفيديو رجل يلقي كلمة أمام الضيوف وزوجته الحامل بجانبه فيما يقترب رجل آخر يعرف به على أنه محاميه، ويدلي بتصريح يقلب الأجواء رأسا على عقب.

يقول الزوج للحضور فيما يسحب المحامي أوراقا من حقيبته: “لدينا وثائق”، مضيفا “أنتم على علم بأنني انتظر طفلا. ها هو اختبار الحمل، كما تعلمون سأصبح أبا. لكن أتعلمون؟ فاتتكم تفاصيل مهمة يا شباب”.

ويتابع كاشفا تفاصيل خيانة زوجته بقوله: “هناك أدلة على أنها ليست حاملا في شهرها الرابع، لكنها حامل في شهرها السادس”.

وعندها نهضت الزوجة من مقعدها وهي تترجى زوجها مواصلة الحوار في مكان منعزل.

إلا أن الزوج لم ينصت لها، وطلب من محاميه تقديم أدلة أخرى، ويفتح بدوره جهاز كمبيوتر محمول، وبه مشاهد للفضيحة، حيث تظهر الزوجة وهي تتجول في المنزل مع عشيقها وهو شبه عار.

المفاجأة أن هذا العشيق كان بين الحاضرين في الحفل، وعندئذ اختلط كما يقولون الحابل بالنابل، وتعرض العشيق لهجوم بصحن تورتة من سيدة، فيما غادر الزوج المخدوع المكان وامرأته تلاحقه ربما لاسترضائه أو تبرير ما حدث.

المصدر: lenta.ru