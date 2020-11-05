رغم استمرار فرز الأصوات.. رئيس سلوفينيا يهنئ ترمب بالفوز في انتخابات أميركا

كل الوطن – وكالات: هنأت دولة وحيدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالفوز في سباق الرئاسة، رُغم استمرار عملية فرز الأصوات في العديد من الولايات المتأرجحة، التي من شأنها تحديد من سيكون الرئيس المقبل للبلاد.

ويوم الأربعاء، كتب رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا، عبر حسابه في تويتر: “من الواضح أن الشعب الأميركي انتخب دونالد ترمب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى”، وأضاف يانشا: “المزيد من التأخير والحقائق التي تنفي في وسائل الإعلام، (كلما) كان الانتصار النهائي أكبر للرئيس. تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.

في المقابل، وسم موقع تويتر تغريدة رئيس الوزراء السلوفيني، مُشيرًا إلى أن المسؤولين الرسميين لم يعلنوا النتائج بعد، لا سيما مع استمرار عمليات فرز الأصوات، ويشار إلى أن جذور زوجة الرئيس الأميركي، ملانيا ترامب، تعود إلى دولة سلوفينيا (يوغوسلافيا سابقا)، حيث ولدت فيها في 26 أبريل نيسان 1970.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ترمب انتصاره مُبكرًا، وأن هناك محاولة لـ”سرقة” فوزه.