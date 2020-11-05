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سرطان الرئة المسبّب الأول للوفاة بين أنواع السرطان

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-05T14:27:18+03:00
2020-11-05T14:27:41+03:00
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : منذ 56 ثانية
سرطان الرئة المسبّب الأول للوفاة بين أنواع السرطان

كل الوطن – وكالات: تشارك الصحة في تفعيل التوعية بالشهر العالمي لسرطان الرئة، والذي يقام كل عام خلال الفترة من 2020/11/1م إلى 2020/11/30م،

ويهدف الشهر العالمي لسرطان الرئة إلى التوعية ضد عوامل الخطورة التي تزيد من إحتمال الإصابة بسرطان الرئة، والتوعية بأعراض سرطان الرئة، وزيادة الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الرئة، وكذلك دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بسرطان الرئة.

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وقد نشرت الصحة على حسابها على منصة تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة

انفوجرافيك يبين الفحوصات اللازمة للتشخيص، وكيفية العلاج بحسب الحالة

وعوامل الخطر مثل التدخين، أو التعرض للتدخين السلبي.

ويعد سرطان الرئة المسبب الأول للوفاة بين أنواع السرطان لدى الرجال والنساء بنسبة 25% من جميع الوفيات، ويحتل المركز الثامن في المملكة بالنسبة إلى بقية أنواع السرطان الأخرى.

كما أن سرطان الرئة يعتبر الأول عالميًّا من حيث معدل الحدوث بنسبة 11.6% إلى بقية أنواع السرطان الأخرى، وهو المسبب الأول للوفاة بنسبة 18.4% من مجموع حالات الوفاة، علماً أن 1.76 مليون حالة وفاة تحدث في العالم بسبب سرطان الرئة بالإضافة إلى أن 90% من حالات الوفاة بسرطان الرئة سببها التدخين، كما أن أعراض سرطان الرئة لا تظهر على معظم المصابين حتى يصلوا إلى مراحل متقدمة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399761

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