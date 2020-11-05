“سعود الطبية”: عادات سيئة قد تضرّ الكلى.. فاحذر منها

كل الوطن – الرياض: حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال من العادات السيئة التي يمكن أن تتسبب في ضرر شديد للكلى ويمكن في بعض الحالات أن تؤدي إلى الفشل الكلوي.

وأوضح استشاري أمراض كلى الأطفال د.عبدالعزيز الشثري بأن هناك ثلاث أسباب للفشل الكلوي لدى البالغين في مجتمعنا وهي مرض السكري والضغط والسمنة وذلك لأنها تتلف الأوعية الدموية الدقيقة التي تتكون منها الكلية، مما يتسبب في فقدان وظيفتها تدريجيًا إلى أن يصل للفشل النهائي، بالإضافة إلى ذلك هناك عادات وأمور لا تقل عنها تؤذي الكلية منها: قلة شرب الماء، الإكثار من الملح، التدخين، التوتر والقلق، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وأيضًا الالتهابات البولية.

وأشار د.الشثري إلى أهمية اتباع بعض الارشادات التي تساعد على التمتع بكلية صحية ومن أبرزها شرب الماء بكمية كافية للبالغين من 2-3 لتر يوميًا، والأطفال حسب وزن الجسم، والتقليل من ملح الطعام وتجنب الأطعمة المعلبة والسريعة حيث تحتوي على مواد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وممارسة الرياضة بانتظام، كذلك تجنب التوتر والقلق والمواظبة على علاج السكري والضغط و التخلص من الوزن الزائد.