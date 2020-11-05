“الغذاء والدواء” تُحذّر من عسل ثيمرا (Themra)

كل الوطن – الرياض: حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك منتج عسل (Epimedyumlu Macun ) للعلامة التجارية ثيمرا (Themra)، بسبب احتوائه على المادة الدوائية “سيلدينافيل” التي يتم استخدامها بوصفة طبية.

وأوضحت الهيئة أن العسل مخالف للائحة الفنية المعتمدة لعسل النحل (رقم GSO 147/2008) لاحتوائه على المادة الدوائية “سيلدينافيل” (Sildenafil) التي تستخدم تحت إشراف طبي خصوصاً لمرضى الكبد والضغط والقلب ومن سبق لهم التعرض للجلطات، ومن يستعملون أدوية من مجموعة النايتريت (nitrates) والتي تستعمل في علاج الذبحة الصدرية (angina)، ويمنع استعمال هذه المادة لمن لديهم حساسية منها. مشيرةً إلى أنه من الأعراض الجانبية الشائعة لاستخدام هذه المادة الصداع والغثيان واحمرار وانتفاخ الوجه وعسر الهضم وعدم وضوح الرؤية ،ولفتت الهيئة إلى أن المنتج يجري تسويقه إلكترونياً بادعاءات طبية مخالفة.

وتوصي الهيئة المستهلكين بتجنب المنتج والتخلص مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من منع تداوله.