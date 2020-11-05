الرياض تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والرقم الأعلى (67) إصابة تم تسجيله في الرياض، تليها كل من مكة المكرمة 51 إصابة والمدينة المنورة 50 إصابة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليوم، أنه تم أيضا تسجيل 18 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء انتشار الفيروس 5489. أما إجمالي الإصابات فبلغ 349386.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (450) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (18) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (474) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (336,068) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/ADuZlRFAgK — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) November 5, 2020

كما أفادت بتسجيل 474 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 336068.

المصدر: وزارة الصحة السعودية