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الرياض تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
الرياض تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والرقم الأعلى (67) إصابة تم تسجيله في الرياض، تليها كل من مكة المكرمة 51 إصابة والمدينة المنورة 50 إصابة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليوم، أنه تم أيضا تسجيل 18 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء انتشار الفيروس 5489. أما إجمالي الإصابات فبلغ 349386.

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كما أفادت بتسجيل 474 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 336068.

المصدر: وزارة الصحة السعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399779

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