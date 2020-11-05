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لبنان.. مواطن يحرق نفسه أمام مركز للضمان الاجتماعي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-05T21:08:24+03:00
2020-11-05T21:08:49+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : منذ 59 ثانية
لبنان.. مواطن يحرق نفسه أمام مركز للضمان الاجتماعي

كل وطن – وكالات: أقدم مواطن لبناني على إحراق نفسه أمام مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن، دون أن تعرف الأسباب.

تداول رواد مواقع الاجتماعي فيديو عبر موقع “تويتر”، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقدم على إحراق نفسه أمام مركز ​الضمان الاجتماعي​ في منطقة ​بئر حسن​- بيروت. وعلى الإثر سارع عدد من المتواجدين في المكان على العمل لإخماد النار.

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كما لم تعرف أسباب إقدام هذا الشخص على حرق نفسه، أو حالته الصحية.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية حادة، وهي مستمرة منذ حوالي السنة، ارتفع معها سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى حوالي الـ10 آلاف ليرة لبنانية، مما أدى إلى إنخفاض القدرة الشرائية للعديد من المواطنين.

وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 56.53 بالمئة في مايو.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399784

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