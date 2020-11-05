مصر.. تأجيل استئناف فتاة “التيك توك” حتى 10 ديسمبر

كل الوطن – وكالات: قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة اليوم الخميس، تأجيل استئناف هدير الهادي حكم حبسها سنتين وتغريمها بـ100 ألف جنيه، حتى جلسة الـ10 من ديسمبر المقبل للمرافعة.

وقال عصام الطباخ محامي المتهمة هدير الهادي المعروفة إعلاميا بفتاة “تيك تيوك”، إن جلسة انعقدت اليوم في غرفة المداولة أمام محكمة الاستئناف، وشهدت إجراءات تحضيرية بإثبات الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 ديسمبر المقبل للمرافعة، مؤكدا أن براءة موكلته أمام محكمة الاستئناف “ستكون حتمية”.

وأحالت النيابة العامة هدير الهادي للمحاكمة الجنائية في أغسطس الماضي، على خلفية اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، وقضت المحكمة بحبسها سنتين وتغريمها بـ100 ألف جنيه.

وكانت الإدارة العامة للآداب بمحافظة الجيزة قد ألقت القبض على هدير الهادي، عقب اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء على تطبيق “تيك توك”.

المصدر: RT