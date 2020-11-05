باستثناء جمال وعلاء مبارك.. تحرير أموال 7 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة

كل الوطن – وكالات: رفع البنك المركزي المصري أسماء 7 أشخاص في القضية المعروفة بـ”التلاعب بالبورصة”، والتي سبق فيها اتهام جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من قوائم المتحفظ على أموالهم.

باستثناء جمال وعلاء مبارك.. تحرير أموال 7 متهمين بقضية التلاعب بالبورصةالتحقيق يكشف تورط زوجة علاء مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

وأمر البنك المركزي بإلغاء قرار منعهم في التصرف بالأموال بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات.

وتضمنت قائمة الأسماء التي تم رفعها من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم أعضاء مجلس الإدارة للبنك الوطني سابقا وهم ياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفى صبحى الشربيني، ورئيس مجلس إدارة البنك أيمن أحمد فتحي حسين سليمان.

ولم يتضمن القرار جمال وعلاء مبارك نظرا لاتهامهما في قضية أخرى، وهى “الكسب غير المشروع”.