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الإمارات.. حبس صحفي بسبب تقرير مفبرك عن وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
الإمارات.. حبس صحفي بسبب تقرير مفبرك عن وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أصدرت محكمة إماراتية اليوم الخميس حكما بسجن شخصين أحدهما صحفي لمدة عامين، على خلفية تقرير مفبرك عن وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية: “حكمت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية بحبس متهمين اثنين أحدهما مراسل قناة تلفزيونية محلية، لمدة سنتين بعد إدانتهما بإذاعة قصة مفبركة حول وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد”.

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كما قررت المحكمة “إبعاد المتهم المقيم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة”.

ونشرت القصة في أغسطس الماضي على إحدى قنوات شبكة أبو ظبي الرياضية، وقالت السلطات حينها إن التحقيق توصل إلى أن القصة التي أثارت سجالا كبيرا على مواقع التواصل وبين السكان كانت مفبركة.

وسجلت الإمارات أكثر من 138 ألف إصابة بفيروس كورونا بما فيها 508 وفيات.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399800

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