للمرة الأولى في تاريخها.. السعودية تعلن استضافة سباق “فورمولا واحد” للسيارات (فيديو)

كل الوطن – أ ف ب: أعلنت السعودية اليوم الخميس، أنها ستستضيف للمرة الأولى إحدى مراحل بطولة العالم للفورمولا واحد للسيارات، بسباق ليلي في مدينة جدة على البحر الأحمر في نوفمبر 2021.

وسيقام السباق الافتتاحي في ثاني أكبر مدن المملكة من حيث عدد السكان، على كورنيش المدينة الساحلية، لكن هناك خططا للانتقال إلى حلبة مخصصة مستقبلا، بحسب موقع فورمولا 1، ولا يزال يتعين تأكيد المسار النهائي للجائزة.

استضافة هذا الحدث العالمي الكبير تتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030..

وتؤكد قيمة ومكانة بلادنا الغالية إقليمياً وعالمياً بقدرتها على استضافة الأحداث العالمية الكبرى..🇸🇦#فورمولا1_في_السعودية#SaudiArabianGPhttps://t.co/s9TvfpNf1H — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) November 5, 2020

وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزير بن تركي آل سعود في مؤتمر صحفي لإعلان الحدث إن “هذه الاستضافات مكملة لحزمة من الاستضافات الرياضية … في ظل رؤية المملكة 2030 وبدعم لا محدود من قيادتنا الكريمة وبالأخص من سمو ولي العهد محمد بن سلمان”.

وأضاف الوزير: “كنا نحلم بمشاهدة هذه الأحداث الرياضية على الشاشة، والآن أصبحت على أرض الواقع”، مشيرا إلى أن الاستضافة “تؤكد وجودنا في الأحداث العالمية الكبرى”.

وتابع أن هذا الحدث “لن يكون تسلية (…) بل سيأتي أيضا بأهم مصنعي السيارات في العالم”، مؤكدا أن ذلك “يضيف إلى مكانة المملكة واستعدادها لاستضافة أكبر الأحداث الرياضة والثقافية وغيرها”.

A new race, and a new circuit, is on the way next season 👀⬇️#SaudiArabianGP@SaudiArabianGPhttps://t.co/LJaHW68ALh — Formula 1 (@F1) November 5, 2020

وسيكون هذا السباق الذي يأتي في إطار شراكة تمتد 15 عاما، ثالث سباقات فورمولا واحد في منطقة الشرق الأوسط، بعد جائزتي البحرين الكبرى، وأبو ظبي الكبرى.

المصدر: أ ف ب