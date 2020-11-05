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“فيسبوك” يحذف مجموعة مؤيدة لترامب تضم نحو 370 ألف عضو

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“فيسبوك” يحذف مجموعة مؤيدة لترامب تضم نحو 370 ألف عضو

كل الوطن – وكالات: أعلن موقع “فيسبوك” اليوم الخميس، أنه حذف مجموعة تضم أكثر من 365 ألف مؤيد لترامب بعد استخدامها لنشر “معلومات مضللة ودعوات محرضة على العنف”.

وقال “فيسبوك”: “تماشيا مع الإجراءات الاستثنائية التي نتخذها خلال هذه الفترة من التوتر المتزايد، أزلنا مجموعة “أوقفوا السرقة”. هذه المجموعة تهدف للطعن في شرعية العملية الانتخابية، ورأينا دعوات مقلقة للعنف من بعض أعضائها”.

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كما وضع “فيسبوك” تحذيرا من عدم احتساب أصوات لصالح ترامب لأن الناخبين استخدموا أقلام “فلوماستر” في التصويت.

ويرى مراقبون أن ملحوظات التحذير وحدها لا تكفي في منصات ابتكرت خصيصا لتعزيز النشر الفوري والانتشار السريع للمعلومات.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399809

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