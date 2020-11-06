الداخلية تذكر بمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

كل الوطن – الرياض: نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في “تويتر” تذكيراً بعقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والعقوبات المقررة.

وأوضحت وزارة الداخلية عقوبات التجمعات العمالية التي تشمل أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم يتكون من «5» أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، هي: المرة الأولى للمخالفة: 50.000 ريال على المنشأة أو المسؤول، وعلى الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 5000 ريال.

المرة الثانية للمخالفة: 100.000 ريال على المنشأة أو المسؤول، وعلى الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 10.000 ريال.

المرة الثالثة: مضاعفة العقوبة على المسؤول وإحالته للنيابة العامة، ويحال الحضور والمتسبب لذلك للنيابة العامة.

في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية تغلق 6 أشهر ، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ودعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ عن أي تجمع مخالف على الارقام التالية : الرقم المجاني (911) في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.