د. عبدالمجيد الجلاَّل: ترامب و بايدن وعلاقة المصالح مع إيران

الحديث في هذه الأيام كلها ، عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، تحليلاً ومتابعةً على كل الفضائيات العالمية ، ومن سيفوز بها جو بايدن أو دونالد ترامب !

لكن السؤال المطروح بقوة ، أين موقع العرب في الاستراتيجية الأمريكية الراهنة ، خاصة بما يتصل بالشأن الإيراني الأكثر تهديداً وخطورة للأمن القومي العربي !

وعَدَ دونالد ترامب ناخبيه ، إذا ما أُعيد انتخابه مرة ثانية ، بعقد صفقة جديدة ، وسريعة ، مع إيران ، قد تعيد العلاقة الأمريكية الإيرانية ، إلى لغة المصالح المُشتركة بين البلدين، بل ، وربما التحالف بينهما ، دون أدنى اعتبارٍ لمواقف العرب ، أو حتى استشارتهم ، أو الأخذ بمخاوفهم ، وهواجسهم ، بشأن المطامع الإيرانية في المنطقة ، وفي دولهم العربية ، وتأثيراتها السلبية جداً على أمن منطقتهم ، واستقرارها !

صحيحٌ أنَّ إدارة ترامب ، هي ، من أكثر الإدارات الأمريكية ، في انتهاج العقوبات الاقتصادية الصارمة ضد إيران ، قيدت بشكلٍ كبير قدراتها العدوانية ، والتسليحية، في المنطقة ، ولكن الجميع يعلم بمزاجية وتقلبات الرئيس الحالي ترامب السياسية والاستراتيجية ، وقد ينتهي به الأمر إلى الوقوع في أحضان إيران.

في المقابل ، وعد جو بايدن ناخبيه بإعادة ترتيب العلاقة مع إيران ، لجهة رفض سياسات سلفه باستخدام أقصى العقوبات الاقتصادية عليها ، ومن ثمَّ ، قد يلجأ إلى رفعٍ نسبي للعقوبات عليها ، بل قد يعيد الالتزام الأمريكي بالاتفاق النووي الذي ألغاه ترامب عام 2018 ، وقرار بايدن ، سيكون ، بدعمٍ من الدول الأخرى المُشاركة في الاتفاق ، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا ! وكأنك يا أبوزيد ما غزيت !

إذن خيارات العرب ، أمام الاستراتيجية الأمريكية ، ستكون محدودة جداً، في مواجهة إيران ، فلغة المصالح الأمريكية لدى كلا المُتنافسين ، ستكون اللغة الغالبة ، بما يشي باستمرار مخاطر المشروع الإيراني في المنطقة ، خاصة مع استمرار بناء القوة العسكرية الإيرانية ، وتحديداً منظومة الصواريخ الباليستية ، ونتساءل ، كيف يتسنى للعرب مواجهة ذلك !

والجواب بسيط جداً ، إذا صلُحت النوايا ، وغابت الذهنيات المريضة ، والخلافات المُصطنعة ، والكيد السياسي ، وحلَّ محلها ، العمل العربي المُشترك ، لتوحيد الجهود ، والمواقف ، والسياسات ، تجاه إيران ، ومن ثمَّ مخاطبة إيران ، من موقع قوي ومتماسك ، للتوصل معها إلى تفاهماتٍ حول كل القضايا العالقة ، بعيداً عن التأثيرات الأمريكية أو الروسية !

قال الشافعي رحمه الله ” ما حكَّ جلدكَ مثلُ ظفركَ فتولىَّ أنتَ جميعَ أمركْ وإذا قصدْتَ لحاجَة فاقْصِدْ لمعترفٍ بقدْرِكْ ” وهذه الحكمة الشافعية ، يحتاجها عرب اليوم ، في برامج إعادة بناء قوتهم وهيبتهم ، في عالمٍ لم يعد يحترم سوى الأقوياء .