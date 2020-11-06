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الكويت.. إخلاء سبيل النائب صلاح خورشيد المتهم بقضية “النائب البنغالي‎”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
الكويت.. إخلاء سبيل النائب صلاح خورشيد المتهم بقضية “النائب البنغالي‎”

كل الوطن – وكالات: أخلت محكمة الجنايات الكويتية سبيل النائب صلاح خورشيد المتهم بغسيل الأموال والرشوة والمتاجرة بالبشر، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).

وأجلت المحكمة الجلسة ليوم الخميس 12 نوفمبر، فيما قررت استمرار حبس المتهمين الموقوفين سابقا وصرف المخلى سبيلهم، وطلب الفريق أول متقاعد سليمان الفهد وشهود آخرين.

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وكان النائب خورشيد قد سلم نفسه الأربعاء الماضي لإدارة المباحث الجنائية بناء على أمر ضبط وإحضار صدر بحقه في جلسة للمحكمة تخلف عن حضورها، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية في يونيو الماضي القبض على النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، بعد اتهامه بغسيل الأموال ودفع الرشاوى، بناء على إفادات أدلى بها عمال بنغاليون، أكدوا فيها أنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399821

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