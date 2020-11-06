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مصر.. تجديد حبس “طبيب الزقازيق” المتهم بالتحرّش الجنسي

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
مصر.. تجديد حبس “طبيب الزقازيق” المتهم بالتحرّش الجنسي

كل الوطن – وكالات: قرر قاضي المعارضات في مركز الزقازيق بمصر، تجديد حبس الطبيب المتهم بالتحرش وارتكاب فعل فاضح علنا بإحدى وسائل النقل العام.

وقررت المحكمة المختصة مد حبس المتهم خمسة عشر يوما إضافيا على ذمة التحقيق.

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وأحدثت الواقعة المعروفة إعلاميا بحادث “طبيب الزقازيق”، غضبا شديدا بين رواد التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك إثر إقدام الطبيب المذكور على ممارسة العادة السرية أمام فتاة تدرس بجامعة الزقازيق في الحافلة.

وشهدت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، بنظر المتهم إليها وتأديته أفعالا خدشت حياءها، ومنها “استمناؤه” قاصدا من ذلك التحرش بها، فاستغاثت بمن في وسيلة النقل فألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة.

وقال المتهم في إفاداته حسب النيابة، إنه “أمنى بغير إرادته نتيجة احتكاك بالمقعد الذي كان جالسا عليه أثار شهوته”، نافيا تعرضه للمجني عليها.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399824

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