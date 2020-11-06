تركيا: فضيحة في معمل للألبان.. الاستحمام في المكان الخطأ (صور وفيديو)

كل الوطن – وكالات: أغلقت السلطات التركية المختصة معمل حليب، كان قد شهد استحمام أحد العاملين به في وعاء مليئ بالحليب.

ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يوثق استحمام أحد عمال المصنع بالحيب، وهو في غاية الطرب والاستجمام.

وشارك متابعون الفيديو بتعليقات ساخرة تقارن بين المستحم والملكة الفرعونية كليوبترا التي نقل مؤرخون أنها كانت تستحم في حوض من الحليب للحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها.

وأفيد بأن معمل تعبئة الحليب الذي شهد هذه الواقعة يقع في ولاية قونيا، حيث استلقى العامل في غلاية المعمل وظهر وهو يستحم ويصب الحليب “الطازج” على جسمه من إبريق في يده.

وقالت قناة تلفزيون “إن تي في” إن مشاركة مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي “لاقت غضبا واسعا بين المشاهدين الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات به”.

ونقل عن وزارة الزراعة التركية أنها وجهت “فريق تفتيش على الفور إلى الشركة المعنية من أجل التحقيق بشأن الفيديو والصور المنتشرة، والتي تجاهل صاحبها الصحة العامة وسلامة المنتج الذي يقدمه المصنع الذي يعمل به، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده”، مشيرة إلى أنه ستتم مشاركة تطورات القضية مع الشعب لاحقا”.

وذكر أيضا بشأن هذه الواقعة أن صاحب المعمل أدلى بتصريح، ادعى فيه أن “المادة التي قام بالاستحمام بها (العامل) ليست لبنا”.

إلا أن الحجة لم تقنع السلطات التركية المختصة على ما يبدو، حيث تقرر “إغلاق شركة الألبان وفصل الأشخاص المعنيين”، فيما أعلن مسؤول بالشركة أن ما حدث “كان مؤامرة ضدهم”.

المصدر: وسائل إعلام تركية