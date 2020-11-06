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» » للتخفيف من آثار زلزال أزمير.. خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في تركيا

للتخفيف من آثار زلزال أزمير.. خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في تركيا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-06T21:49:04+03:00
2020-11-06T21:49:39+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
للتخفيف من آثار زلزال أزمير.. خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في تركيا

كل الوطن – واس: وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا مخلفًا أضرارا مادية بالغة بولاية أزمير التركية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرصه -أيّده الله- على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399856

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