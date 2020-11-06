المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يدعو لتحديث منتجات Apple بشكل عاجل

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الجمعة، تحذيرًا عاليًا جدًا لمعالجة عدد من الثغرات في منتجات Apple ويدعو لتحديث هذه المنتجات بشكل عاجل.
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