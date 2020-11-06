جامعة الملك سعود ضمن أفضل 10 جامعات عربية لعام 2021

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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399868
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