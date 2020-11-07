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إسبانيا.. فتح تحقيق مالي جديد يطال الملك السابق خوان كارلوس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
إسبانيا.. فتح تحقيق مالي جديد يطال الملك السابق خوان كارلوس

كل الوطن – وكالات: فتح مدعي المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا أوليا جديدا في تعاملات مالية للملك السابق خوان كارلوس، وذلك بعد صدور تقرير أعدته الوكالة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.

إسبانيا.. فتح تحقيق مالي جديد يطال الملك السابق خوان كارلوسوكالة تنشر التهم التي تحوم حول الملك خوان كارلوس
ويخضع الملك السابق الذي سافر إلى الإمارات في أغسطس الماضي وسط عاصفة من الفضائح، لتحقيق منفصل تجريه المحكمة العليا يتعلق بعقد حول قطارات فائقة السرعة مع السعودية.

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ولم يذكر مكتب المدعي مزيدا من التفاصيل، كما لم يعلق القصر الملكي والملك خوان كارلوس على الأمر.

واعتلى خوان كارلوس العرش عام 1975 بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو، ونال احتراما كبيرا لدوره في قيادة إسبانيا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، لكن شعبيته تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب سلسلة فضائح دفعته للتنازل عن العرش عام 2014.

المصدر: “أ ف ب”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399878

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