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الشرطة الأمريكية توقف رجلا هدد بتنفيذ مجزرة حال فوز بايدن

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-07T12:50:21+03:00
2020-11-07T12:50:35+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
الشرطة الأمريكية توقف رجلا هدد بتنفيذ مجزرة حال فوز بايدن

كل الوطن – وكالات: احتجزت وحدة مكافحة الإرهاب في لوس أنجلوس غربي الولايات المتحدة رجلا هدد بتنفيذ عملية قتل جماعية إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز.” نقلا عن مسؤولين أمنيين، أن الموقوف نشر تهديدات بالقتل الجماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا إنه في حال فوز بايدن فإنه سيتصرف مثل “مطلق نار في المدرسة، للقضاء على جميع هولاء الديمقراطيين”.

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وفي وقت سابق، أعلن جو بايدن عدم رغبته في إعلان فوزه، لكنه شدد على أنه في الوقت الحالي من الواضح أن الديمقراطيين سيفوزون في السباق الئاسي.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399887

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