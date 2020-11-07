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“المرور السعودية”: وجود المخالفات على مالك المركبة لا يمنع بيعها

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : منذ 36 ثانية
“المرور السعودية”: وجود المخالفات على مالك المركبة لا يمنع بيعها

كل الوطن – الرياض: أكدت الإدارة العامة للمرور السعودية أن وجود مخالفات مرورية على مالك المركبة، لا يمنع بيعها أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر، ويشترط سريان الاستمارة والفحص الفني.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في تدوينة عبر حسابها في «تويتر» أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، كما أن من شروط إتمام ذلك خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية. حسبما نقل موقع صحيفة “عكاظ”.

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يذكر أن «المرور السعودي» قد أتاح إمكانية مبايعة المركبات إلكترونيا عبر منصة «أبشر» من خلال عدة خطوات آمنة تتمثل في: تسجيل الدخول في «أبشر»، ثم اختيار «خدمات المركبات»، ثم اختيار «مبايعة المركبات»، ثم اتباع الخطوات الظاهرة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399911

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