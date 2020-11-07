كورونا ينتشر بين نجوم “مهرجان الجونة”

أعلن بعض الفنانين المشاركين في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم على ساحل البحر الأحمر في مصر، عن إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت الممثلة نشوى مصطفى إصابتها بالفيروس عبر حسابها على فيسبوك يوم الثلاثاء، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، ومخالطيها بعمل تحاليل للاطمئنان.

وكانت نشوى قد وجهت استغاثة عبر صفحتها على فيسبوك، قائلة إن حالتها تتردى وإن بروتوكول العلاج لا يجدى معها نفعا.

كما أعلنت الممثلة بسمة خضوعها لعزل منزلي منذ أسبوع بعد تأكد إصابتها، مضيفة أنها بمجرد علمها بإصابتها أخبرت مخالطيها لكي يجروا فحوصات للاطمئنان.

بدورها أعلنت الممثلة زينب غريب عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وقالت زينب إن نتيجة التحليل جاءت إيجابية، ودعت من تعامل معها بشكل مباشر خلال الفترة الأخيرة إلى اتخاذ “الاحتياطات اللازمة”.

وقالت مصممة الملابس في قطاع السينما والتمثيل في مصر ريم العدل على صفحتها على فيسبوك إنها لم تظهر عليها أي أعراض للمرض، لكنها أجرت مسحة طبية وجاءت نتيجتها إيجابية.

وأضافت ريم أن عددا من أصدقائها أجرى فحوصات وبعضهم جاءت نتيجته إيجابية أيضا.

مغنى الراب المصري “ويجز”، نشر عبر حسابه على موقع إنستغرام، عن إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده في مدينة الجونة.

وطالب “ويجز” ممن خالطهم خلال الأيام الماضية أن يعزلوا أنفسهم وأن يجروا التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتهم.

وكانت انتقادات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصور التي ظهرت من داخل المهرجان والتي تشير إلى عدم التزام كاف من قبل كثير من الحضور بالتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

*بي بي سي*