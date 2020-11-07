طفلة الأسير “ماهر الأخرس” تطعمه بيدها بعد انتصاره في إضراب الجوع (صورة)

طفلة الأسير "ماهر الأخرس" تطعمه بيدها بعد انتصاره في الإضراب الذي خاضه ضد الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال والذي استمر 104 أيام متواصلة#ماهر_ينتصر pic.twitter.com/TvX4vqNmmb