تسجيل الدخول
» » طفلة الأسير “ماهر الأخرس” تطعمه بيدها بعد انتصاره في إضراب الجوع (صورة)

طفلة الأسير “ماهر الأخرس” تطعمه بيدها بعد انتصاره في إضراب الجوع (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
طفلة الأسير “ماهر الأخرس” تطعمه بيدها بعد انتصاره في إضراب الجوع (صورة)

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399921

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.