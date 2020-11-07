طبيب يحدد قواعد بسيطة في اختيار الطعام المفيد

كل الوطن – وكالات: حدد الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني، قائمة المنتجات الغذائية والأطعمة، المفيدة والمتاحة للكثيرين.

وقال الطبيب، إن مسامات التذوق لدى الإنسان تصل مع الزمن إلى حدود التخمة والإشباع ويبدأ تدريجيا في إعطاء الأفضلية للطعام البسيط. ومن ميزات الطعام البسيط، وفقا للطبيب، أنه يجعل الإنسان، يعرف بالضبط ما يأكله.

وكمثال على ذلك، ذكر الطبيب سمك الرنجة المملح، الذي في رأيه، هو لذيذ وصحي “لأنه يحتوي على كمية هائلة من الحمض الدهني أوميغا-3″، داعيا إلى توخي الحذر وعدم الإسراف في تناوله لوجود كمية كبيرة من ملح الطعام.

والبطاطا، حسب قوله، مفيدة أيضا، لكن يجب أن نأكلها مع القشر لأنه يحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن. وذكر الطبيب، أن البطاطا ليست عالية السعرات الحرارية، لكنها تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ومن بين المنتجات المفيدة وذات الأسعار المعقولة، عصيدة الذرة والفواكه والخضروات في مجملها.

وفي حديثه عن منتجات الألبان، أشار الطبيب إلى أن العلماء لم يتوصلوا بعد إلى إجماع حول الفوائد أو الأضرار بسبب محتواها من الدهون.

المصدر: نوفوستي