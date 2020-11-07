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بايدن وهاريس يغيران صفتيهما في “تويتر” إلى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-07T20:39:10+03:00
2020-11-07T20:39:49+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بايدن وهاريس يغيران صفتيهما في “تويتر” إلى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين
جو بايدن وكامالا هاريس

كل الوطن – وكالات: غير المرشحان عن الحزب الديمقراطي لمنصبي الرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وكامالا هاريس صفتيهما في “تويتر”، إلى الرئيس، ونائب الرئيس المنتخبين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399928

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