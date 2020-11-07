بايدن وهاريس يغيران صفتيهما في “تويتر” إلى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين

كل الوطن – وكالات: غير المرشحان عن الحزب الديمقراطي لمنصبي الرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وكامالا هاريس صفتيهما في “تويتر”، إلى الرئيس، ونائب الرئيس المنتخبين.