بايدن وهاريس يغيران صفتيهما في “تويتر” إلى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين

كل الوطن – وكالات: غير المرشحان عن الحزب الديمقراطي لمنصبي الرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وكامالا هاريس صفتيهما في “تويتر”، إلى الرئيس، ونائب الرئيس المنتخبين.
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