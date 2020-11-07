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جو بايدن.. رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-11-07T20:40:43+03:00
2020-11-07T21:55:33+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
جو بايدن.. رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

كل الوطن – وكالات: أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، وكبرى وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه يتشرف بأن “اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد”. وأضاف أن العمل الذي ينتظره كرئيس “ليس سهلا”، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

5858756 - كل الوطن
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399931

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