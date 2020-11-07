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في بيان مكتوب.. ترامب يرفض الاعتراف بفوز بايدن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
في بيان مكتوب.. ترامب يرفض الاعتراف بفوز بايدن

كل الوطن – وكالات: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأصدر ترامب بيانا ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام عن فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطي “بشكل خاطئ” على الظهور في ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع.

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وقال في البيان الذي نشرته حملته: “الحقيقة الواضحة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد. لم تتم المصادقة على فوز جو بايدن في أي ولاية، فضلا عن الولايات المجبرة على إعادة إحصاء الأصوات، والولايات التي رفعت فيها حملتنا طعونا قانونية صحيحة ومشروعة”.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

المصدر: RT + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=399955

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