ردود فعل قادة العالم على فوز بايدن برئاسة أمريكا

كل الوطن – وكالات: حسم المرشح الديمقراطي جو بايدن سباق الرئاسة الأمريكية اليوم السبت، بعدما رفض الناخبون بفارق ضئيل قيادة الجمهوري دونالد ترامب الصاخبة.

وفي ما يلي ردود فعل القادة العرب والأجانب في بيانات أو منشورات على تويتر أو غيرها.

عربيا:

* سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد

أعرب سلطان عمان “عن خالص تهانيه لبايدن لحصوله على ثقة الشعب الأميركي وانتخابه رئيسا للفترة الرئاسية القادمة”.

* الرئيس اللبناني ميشال عون

هنأ عون بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة معربا “عن أمله في أن يعود في عهد بايدن التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين”.

* أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

“تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته السناتورة كامالا هاريس. أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا”.

*الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

“الرئيس السيسي أكد في هذه المناسبة على تطلعه للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين”.

*أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

“حضرة صاحب السمو أمير البلاد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن، عبر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه إياها الشعب الأمريكي الصديق بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كما هنأ سموه سعادة كاملا هاريس بمنصبها نائبة للرئيس المنتخب مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الصديقة”.

*الملك الأردني عبد الله الثاني

“أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة، لصالح أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار”.

*الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي

“خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة”.

*الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

“تهانينا للرئيس المنتخب الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بفوزهما بالانتخابات الأمريكية الرئاسية. علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة.. وتمنياتنا لهذه العلاقة المزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد”.

* رئيس وزراء كندا جاستن ترودو:

“بالنيابة عن حكومة كندا، أهنئ جو بايدن وكاملا هاريس على انتخابهما رئيسا ونائبة للرئيس. تتمتع كندا والولايات المتحدة بعلاقة استثنائية علاقة فريدة على المسرح العالمي”.

“أتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس المنتخب هاريس وإدارتهما والكونغرس الأمريكي ونحن نواجه أكبر التحديات في العالم معا”.

* المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

“أتطلع إلى التعاون في المستقبل مع الرئيس بايدن. صداقتنا عبر الأطلسي لا بديل عنها من أجل تجاوز التحديات الكبيرة في عصرنا”.

* وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس:

“نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة. نريد أن نستثمر في تعاوننا، وفي بداية جديدة عبر الأطلسي وفي “اتفاق جديد”.

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون:

“أهنئ جو بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة وأهنئ كامالا هاريس على إنجازها التاريخي”.

“الولايات المتحدة أهم حليف لنا وأتطلع إلى التعاون عن كثب بشأن أولوياتنا المشتركة، من تغير المناخ إلى التجارة والأمن”.

* الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:

“الأمريكيون اختاروا رئيسهم. أهنئ جو بايدن وكامالا هاريس! أمامنا الكثير مما ينبغي عمله لتجاوز التحديات الحالية. فلنعمل معا!”.

* رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن:

“أقدم أحر التهاني لجو بايدن على انتخابه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة”

“تفخر إيرلندا بانتخاب جو بايدن، تماما كفخرنا بجميع الأجيال من النساء الإيرلنديات والرجال الإيرلنديين وأسلافهم الذين أثرى كفاحهم وعبقريتهم التنوع الذي يشكل المحرك لأمريكا”.

*الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي:

“أهنئ جو بايدن وكامالا هاريس! أوكرانيا متفائلة بمستقبل الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. أوكرانيا والولايات المتحدة تعاونتا دوما في الأمن والتجارة والاستثمار والديمقراطية ومكافحة الفساد. صداقتنا لا تزداد إلى قوة!”

*رئيس وزراء هولندا مارك روته

“بالنيابة عن مجلس الوزراء الهولندي أود تهنئة جو بايدن وكاملا هاريس على نصرهما الانتخابي بعد سباق محتدم. أتطلع إلى مواصلة الروابط القوية بين البلدين وآمل في التحدث معه بشأن تلك الأمور قريبا”.

* رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرج

“بالنيابة عن الحكومة النرويجية، أهنئ جو بايدن على انتصاره الانتخابي. الولايات المتحدة أهم حليف للنرويج ونحن نعمل معا عن كثب في مجالات كثيرة.

“العالم يحتاج قيادة أمريكية لحل تحديات عالمية كبرى. نتطلع إلى التعاون مع إدارة بايدن في مجلس الأمن الدولي وفي جهود مكافحة جائحة كورونا وتغير المناخ”.

* منسق الحكومة الألمانية لشؤون الأطلسي بيتر باير لرويترز:

“سيكون هناك رئيس أمريكي مهتم بأوروبا ولا يريد أن يجعلنا نقف ضد بعضنا البعض”.

رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث:

“الشعب الأمريكي اختار رئيس الولايات المتحدة السادس والأربعين. أهنئ جو بايدن وكمالا هاريس. نتمنى لكما حظا طيبا وكل خير. نتطلع إلى التعاون معكما لمعالجة التحديات التي تواجهنا”.

* وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس:

“مشاركة قياسية من المواطنين، ومؤسسات قوية ورئيس منتخب، جو بايدن مع أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس كامالا هاريس. نتطلع إلى العمل معا”.

* رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس:

“أهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. جو بايدن صديق حقيقي لليونان وأنا متأكد من أن العلاقات بين بلدينا ستنمو بشكل أقوى في ظل رئاسته”.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن “اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد”.

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد “ليس سهلا”، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: روسيا اليوم