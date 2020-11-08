الفلبين.. مسؤولو الصحّة يحثون على الامتناع عن الغناء للحد من انتشار كورونا

كل الوطن – وكالات: دعا مسؤولو الصحة الفلبينيون المواطنين إلى الامتناع عن الغناء خارج منازلهم، لأن الغناء “قد ينشر فيروس كورونا”.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير: “أظهرت إحدى الدراسات أنه عندما يغني الشخص، يزداد عدد الفيروسات التي يمكن أن ينقلها”.

وطالبت فيرجير من يريد الغناء بأن يقوم بذلك فقط مع أفراد من المنزل نفسه لتقليل فرص انتشار الفيروس، مضيفة أنه يجب تجنب الغناء مع الضيوف، حتى الأقارب أو الأصدقاء، وفي التجمعات الكبيرة.

وآلات الكاريوكي الغنائية هي وسيلة ترفيه مفضلة للفلبينيين وغالبا ما يتم استخدامها في الحفلات، كما أن نوادي الكاريوكي، التي أغلقت كجزء من إجراءات الإغلاق منذ مارس، تحظى بشعبية كبيرة في الفلبين.

ومنذ يونيو الماضي، سمحت الحكومة لبعض المؤسسات باستئناف عملها، مثل مراكز التسوق أو المطاعم، على الرغم من أن معظم المؤسسات الترفيهية لا تزال مغلقة.

المصدر: وكالات