عمر كمال يرد على مهنا: “إحنا ناس ذوق ولبينا دعوة بنتك زي أي نجم شباك”

كل الوطن – الوطن المصرية: استنكر المطرب الشعبي عمر كمال، التصريحات التي أطلقها الموسيقار هاني مهنا بشأن عدم دعوته أو مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، على حفل زفاف ابنته الفنانة هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وأكد كمال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه وبيكا وشاكوش تمت دعوتهم إلى الحفل من قبل العروس.

وكتب كمال، منشوره موجهًا إياه إلى والد العروس: “تم دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادى مهنا وجرى التأكيد علينا، وإحنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زى ما أى نجم راح وشارك، وإحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا معاده غير بدعوة منها وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا وهنطلع نغنى من غير ما نكون مدعوين على الفرح ده”.

وفي وقت سابق، أكد الموسيقار هاني مهنا، أنه لم يدعُ مطربي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، إلى حفل زفاف ابنته الفنانة هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح.

وأضاف مهنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”: “مينفعش ده يحصل، وتنظيم الفرح ميخرش المياه، عملنا 23 كشف على باب الفرح مخصوص، وفيه جارد مخصوص، وأمن الفندق ممنوع يدخل أي إنسان مش مكتوب اسمه، وكنا عاملين control جامد”.

وتابع، أن الـwedding planner “مخطط حفل الزواج”، على علاقة بعمر كمال، وقال إنه سيحضر مفاجأة لهنادي، بأن يدعو عمر كمال ومصطفى حجاج في آخر الحفل، وأن يخرجوا من الخلف، لكن عمر كمال دعا حسن شاكوش وحمو بيكا: “مكنش ينفع أنزلهم من المسرح، والله العظيم ما سلمت عليهم ومشفتهمش على الطبيعة، وعمومًا أنا كلمت هاني شاكر مردش عليّ، خلاص هو حر”.

وأردف: “مش معقول يبقى عمرو موسى موجود ووزير الشباب وعلاء وجمال مبارك موجودين وأجيب لهم حمو بيكا، لكن اللي عزمتهم كانوا مدحت صالح وتامر حسني وبوسي ومحمود الليثي”.